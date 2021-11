Leerlingen van De Vlierbloem genieten van bosklassen

Het prachtig voorspelde weer kon de groep enkel nog enthousiaster maken dan ze al was. Blij gemutst vertrokken juf Nahalie, juf Shana en meester Stefan naar Genk om met hun leerlingen het heelal, de natuur en mekaar nog beter te leren kennen. Het overvolle programma gaf geen mogelijkheid tot verveling, integendeel. Elke dag werden de kinderen uitgedaagd met tal van leuke activiteiten in de natuur: het oplossen van opdrachten, het ontdekken en redden van de jeneverbes door overtollige boompjes te kappen met een gids, in samenwerking met Natuurpunt. Het planetenpad, maar ook Koyote in de Cosmodrome, leerden de leerlingen heel wat meer over onze planeten en sterren. Met als hoogtepunt van de avond: Jupiter en Saturnus live waarnemen door de telescoop van de sterrenwacht.Ook werd er gedacht aan het sportieve. Dagelijks werd onder begeleiding van een sportmonitor een speciale sport beoefend: muurklimmen, mountainbike, circustechnieken en zelfs boogschieten stond op het menu. Al deze activiteiten leidden tot veel samenwerken en samenzijn en dus heel veel vriendschap. Het grootste bewijs hiervan was de spetterende bonte avond met tal van acts.