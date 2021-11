Kinderen voor kinderen in deze sinterklaastijd

Op een donkere avond in het dorpje Vliermaalroot zitten mama en dochter Fleur knus in de zetel. En dan de onvermijdelijke vraag van mama: "Fleur, wat wil je dit jaar eigenlijk van Sinterklaas?" Na een korte stilte zegt Fleur: "Ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje verlangt, mama, misschien zelfs wel te veel. Ik wil wel eens iets speciaal doen voor een kind dat wat minder krijgt."

Samen zoeken mama en dochter naar een mogelijke oplossing en komen bij Marèse, de voorzitster van Vincentius Kortessem, terecht.Marèse Claesen: "Ik was ontroerd door het mooie verhaal van Fleur en had niet veel tijd nodig om haar wens mee helpen te vervullen. Natuurlijk moest ik rekening houden met privacy, zodat Fleur haar verrassing niet rechtstreeks aan een bepaald kind kon afgeven, maar toch kwam haar geschenkje in het Vincentiushuis in Vliermaal terecht. Daar liggen liefst 71 pakketjes van de Sint klaar, die allemaal door onze vrijwilligers werden samengesteld, met wat lekkers én een fijne speelgoedcheque erbij. Dankzij vele gulle handen van mensen zoals Fleur en dankzij deze vrijwilligers wordt het voor alle kinderen toch een leuk sinterklaasfeest, waarvoor ongelooflijk veel dank."