Op drie verschillende plaatsen in Houthalen is dinsdag ingebroken. In een huis in de Kruisstraat in Houthalen werden juwelen gestolen. In Lillo in de Sint-Jozefstraat is de buit nog niet bekend. De inbrekers die toesloegen in een huis in de Spreeuwenstraat in Houthalen-Oost zijn weg met juwelen, parfum en cash. maw