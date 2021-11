Beloften van Club NXT kloppen ook Leipzig en zijn zeker van vervolg in Youth League

Wél al zeker van een Europese winter: Club NXT. De jonkies van blauw-zwart klopten woensdagmiddag Leipzig in Roeselare (4-1), wat hen minstens de tweede plaats in groep A van de Youth League oplevert. Indien Club zich op de laatste speeldag van groepswinst verzekert tegen PSG, gaat het rechtstreeks naar de 1/8ste finales.

Strijden met PSG en Manchester City om de knikkers: het is niet voor iedereen weggelegd. Wat Club NXT dit seizoen in de Youth League presteert, is ronduit indrukwekkend. Na vijf speeldagen pronken de ongeslagen Brugse jonkies met elf punten aan de leiding van groep A na een nieuwe zege: Leipzig ging in The Nest - Schiervelde in de volksmond - met 3-1 voor de bijl. Daarmee verzekert zich Club minstens van play-offs na de winterstop, en mogelijk zelfs nog van een ticket voor de 1/8ste finales in de Youth League.

Dolle minuten

Nadat de heenwedstrijd met 1-4 werd gewonnen in Duitsland, toonde NXT zich met dezelfde score nogmaals veel te sterk voor de Duitsers. Nusa en Servais kregen de eerste goede mogelijkheden maar zagen hun pogingen gekeerd door de bezoekende doelman. Scoren lukte wél op corner: Hautekiet kopte aan de tweede paal een prachtige zwieper van dichtbij binnen. Club kreeg nog kansen om de voorsprong verder uit te diepen, al was het RB dat uit het niets de gelijkmaker lukte. Niet getreurd: kort daarna krulde Engels een vrije trap prachtig in de winkelhaak (2-1). Die voorsprong was na enkele dolle minuten meer dan verdiend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het spelbeeld wijzigde na de rust niet. Onder impuls van een bedrijvige Nusa drukte NXT de bezoekers van RasenBallsport tegen het eigen doel. Na een hele reeks kansen was het Sandra die op het uur de 3-1 met het hoofd kon scoren en de wedstrijd dood maakte. Het tempo zakte tijdens het vierde kwart in de wedstrijd, waardoor de Brugse U19 de zaak rustig konden uitzitten. Een bij momenten ongrijpbare Nusa liet zich wel nog enkele keren opmerken, Audoor liep de 4-1 nog binnen in het slot. Voor Leipzig betekende dat de vijfde nederlaag en een magere balans met nul punten.

Finale in Parijs

Zo is Club NXT (net als Genk, dat voorrondes overleefde, nvdr.) minstens zeker van de tweede plaats en play-offs in de Youth League. Over twee weken wordt de strijd om groepswinst beslist in Parijs. De groepswinnaar slaat de play-offs over en mag rechtstreeks naar de 1/8ste finales. Omdat de beloften van Manchester City en Paris Saint-Germain pas later aan hun confrontatie begonnen, is het nog niet duidelijk welk resultaat Club op de laatste speeldag nodig heeft.