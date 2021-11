Van stront tot schacht: achter de schermen van het Limburgse studentenleven

Hasselt/Diepenbeek

De dood van Sanda Dia heeft veel losgemaakt in de studentenwereld. De verhalen die in de nasleep van het proces in de media kwamen, zorgen ervoor dat veel studentenclubs de deuren sluiten voor de pers. Het Limburgse Seniorenkonvent, de koepel van de clubs, riep zelfs op om niet te communiceren met deze krant. Negentien studenten van de Professionele Bachelor Journalistiek van hogeschool PXL doken toch in de wereld van clubs en verenigingen.