Vandenbroucke verwacht lastige weken: “Weinig tijd om na te denken over extra maatregelen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verwacht dat ons nog een aantal moeilijke weken te wachten staan. Dat zei hij woensdag in de Kamer. “De cijfers zijn niet goed”, zei hij. “Als het slecht blijft gaan hebben we niet veel tijd om ons te beraden over bijkomende maatregelen.”

Minister Vandenbroucke en zijn collega op Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, kwamen woensdagmiddag naar de Kamer om de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken in te lichten over de coronasituatie in ons land. Zo’n maandelijks verslag aan de Kamer is voorzien in de pandemiewet, die vorige maand voor het eerst werd geactiveerd.

Die pandemiewet blijft gezien de aanhoudende stijging van de besmettingen en ziekenhuisopnames nog even van kracht, zei Vandenbroucke. Hij verwacht ook nog niet meteen beterschap. “Het worden zeer moeilijke weken. Laten we hopen dat we tegen kerst wat meer zekerheid hebben”, klonk het.

Zorg onder druk

Blijven de cijfers echter stijgen, dan zullen er allicht snel bijkomende maatregelen nodig zijn, zei de Vooruit-vicepremier ook. “Er is een enorm sterke dynamiek van stijgende besmettingen, vooral in Vlaanderen, die absoluut zorgwekkend is. We zien stijgende opnames in de ziekenhuizen met hun weerslag op de afdelingen intensieve zorg, we zien dat de huisartsgeneeskunde onder een ongelooflijke druk staat om niet te zeggen dat die bijna kapseist. Als het slecht blijft gaan, hebben we niet veel tijd om ons te beraden over bijkomende maatregelen”, klonk het.

Ook Verlinden sluit bijkomende maatregelen niet uit. “Als de cijfers blijven stijgen moeten we voorzichtig zijn en is het onze verantwoordelijkheid om, hoe onprettig ook, die voorzichtigheid waar te maken in de maatregelen die we met elkaar afspreken”, zei de CD&V-politica.

Van een vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité is op dit moment echter nog geen sprake, leerde een rondvraag bij een aantal federale kabinetten woensdagvoormiddag. Ook volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens is dat voorlopig niet aan de orde. De provinciegouverneurs deden de verschillende regeringen zopas wel een gezamenlijke oproep om snel samen te komen om nieuwe maatregelen te nemen. De volgende vergadering van het Overlegcomité is nu pas voor januari voorzien.