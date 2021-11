Grote sinterklaaszoektocht in het centrum

De Sint heeft de hulp van het gemeentebestuur ingeroepen om een grote zoektocht uit te werken voor alle kleuters en kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar in Heers. Die vonden intussen een zakje met benodigdheden voor de zoektocht in de brievenbus.

“Sinterklaas heeft een groot probleem, hij is namelijk zijn pieten kwijt”, legt schepen van Jeugd Bart Stevens (VLDumont) uit. “Daarom heeft hij hulppieten nodig om mee te helpen zoeken. Hoe meer hulppieten bij Team Zoekpiet aansluiten, hoe sneller we die ondeugende sloebers terugvinden. De sinterklaaszoektocht is gebaseerd op het prentenboek ‘Sinterklaas gaat naar Sjinka Poenka’ van Kathleen Amant.”

Nog tot en met 5 december kunnen de kinderen op pad in de gemeente om alle twintig pieten die in het Pietenpaspoort staan, terug te vinden. “De pieten hebben zich wel verstopt in het centrum van Heers en niet in Middelheers”, verduidelijkt schepen Stevens. “Een tip van de Sint is dat je best kan beginnen te zoeken vanaf het gemeentehuis en rond de basisscholen. Regelmatig geven een stukje van het traject vrij of een tip om de pieten te vinden. Maar we zijn ervan overtuigd dat de kinderen de pieten ook zonder hulp zullen vinden.” Je kan een leuke foto van je zoektocht naar de pieten sturen naar welzijn@heers.be