Diepenbeek

Een 41-jarige man uit Diepenbeek is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 1 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor aanranding op een lijnbus in Hasselt. Eenmaal zat hij met zijn hand tussen haar benen en een andere keer had hij haar achterwerk betast. De man is voor vijf jaar uit de rechten ontzet.