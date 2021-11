De baasjes en hun speelse viervoeters amuseerden zich bij de opening van de nieuwe hondenlosloopweide in Bilzen. — © Johnny Geurts

Bilzen

In Bilzen is de nieuwe afgebakende hondenlosloopzone geopend vlakbij de kmo-zone van Spelver I op de Bremakker. De losloopweide is 107 meter lang en 12 meter breed. Bilzen telt nu vier hondenlosloopweides.