Zij wonnen een Christmas Home Make-over: “Alsof we in een kerstwinkel wonen”

Eline Allemeersch (30), Jeroen Bellemans (31) en Daan (3,5 maanden) uit Zeveneken

Kerst is bij ons vooral een ... “familiefeest. Dat hebben we vorig jaar gemerkt, toen we door corona niet samen konden vieren. Toen hadden we écht geen kerstgevoel. Het leerde ons dat familie echt wel kerst maakt.”

Bij Kerstmis hoort voor ons … “een mooi versierde boom, veel kerstfilms – hoe zoeter hoe liever – en cadeautjes. Niks leukers dan te gaan kerstshoppen in mooi verlichte straten.”

Onze favoriete kerstsong is … “It’s beginning to look a lot like Christmas van Michael Bublé. We zetten het altijd op als we de boom versieren en dan hebben we een instant kerstgevoel.”

We beginnen aan Kerstmis te denken in … “september. Eens de zomer voorbij, tellen we af.”

Ons kerstritueel … “gaat al heel lang mee. Terwijl de vrouwen gaan shoppen, bereiden de mannen het kerstdiner. Als de vrouwen thuiskomen, kleedt iedereen zich op. De mannen in pak met strik, de vrouwen piekfijn uitgedost. En dan dienen de mannen heel de avond op.”

Onze zotste kerstversiering … “zijn dure, iets specialere ballen voor in de boom.”

Met kerst koken wij altijd … “op zo’n hoog niveau dat het hier even goed een sterrenrestaurant zou kunnen zijn.”

Deze kerst wordt bijzonder want … “qua versiering is het dit jaar over the top. Het is alsof we in een kerstwinkel wonen.”

Onze kerstdroom is … “om bij ons volgende kindje de zwangerschap met Kerstmis te kunnen aankondigen. Vorig jaar kwam het bij ons eerste kindje perfect uit, maar toen viel die droom in het water omdat we niet samen met de familie konden vieren.”

Raf Top (24) en Lise D’haeze (23) uit Sint-Michiels

Kerst betekent vooral … “gezelligheid en warmte, samen met de familie.”

Bij Kerstmis horen … “kerstliedjes. We draaien er constant en durven al wel eens mee te zingen.”

Onze favoriete kerstsong is … “Christmas lights van Coldplay.”

Ons kerstritueel … “begint bij het zetten van de boom. Daar komen dan langzaam steeds meer pakjes onder, en op kerstavond worden er heel de avond pakjes uitgedeeld. Dan eten we gezellig samen en spelen we een spelletje.”

Onze zotste kerstversiering … “is er niet. We wonen nog thuis en onze ouders houden het het liefst zo basic mogelijk. We hopen daar dit jaar eindelijk verandering in te brengen.”

Onze meest bijzondere kerst … “was die van twee jaar geleden. We hebben elkaar toen leren kennen. Onze tweede date vond plaats op een kerstmarkt. Daar is de vonk overgesprongen.”

Met kerst eten wij altijd … “kerstkoekjes met warme chocolademelk. Voorts hoeft er niet echt iets speciaals op het menu te staan. Zolang het maar geen kalkoen is, want we zijn allebei vegetariër.”

Op kerst dragen wij … “kersttruien. We hebben een groot assortiment aan foute kerstkleren. Van truien over sokken tot onderbroeken en pantoffels.”

Deze kerst wordt bijzonder want … “voor het eerst wordt het huis volledig versierd. En het is de laatste die we in ons ouderlijke huis vieren. Op 1 januari verhuizen wij naar onze eigen stek.”

Onze kerstdroom is … “een witte kerst met een meter sneeuw. Dat zorgt toch voor dat extra stukje gezelligheid. En natuurlijk om eindelijk zelf ons huis te mogen versieren.”

Evi Andries (36) en John Peerens (42), Victor (11), tweeling Emily en Alessia (10) en Elisabeth (7) uit Schoten

Kerst betekent voor ons vooral … “samen zijn, spelletjes spelen, een kerstfilm kijken en uiteraard eten.”

Bij Kerstmis hoort voor ons … “een kerstboom. Hoe grootser versierd, hoe beter. En voor de ene helft van het gezin Home alone op tv, en voor de andere helft juist niet.”

Onze favoriete kerstsong is … “Heel cliché: All I want for Christmas is you van Mariah Carey.”

Wij beginnen aan Kerstmis te denken … “Als de Sint terug naar Spanje is.”

Ons kerstritueel … “gaan we nog moeten zoeken. Wij zijn een nieuw samengesteld gezin en dit is onze eerste kerst samen.”

Onze zotste kerstversiering is … “De traditie wil dat Johns kinderen elk jaar een dure kerstbal mogen uitkiezen.”

Onze meest bijzondere kerst … “Was de witte kerst van toen John elf was. En het jaar dat ik in Brazilië woonde en kerst bij veertig graden vierde.”

Met kerst koken wij altijd … “Dennenappelkroketjes.”

Deze kerst wordt bijzonder want … “het is de eerste kerst samen, met heel ons gezin. We zijn vorig jaar op 19 december verhuisd. Alles stond nog in dozen en de kinderen waren er ook niet. Dit is de eerste keer dat we samen kunnen vieren, met de oma’s en de opa’s erbij, in ons nieuwe huis.”

Onze kerstdroom is … “een witte kerst. Dat zouden de kinderen heel speciaal vinden.”