Yemi Oduwale houdt de eer van ‘Thuis’ hoog: “Elke dans veroorzaakt eerst even kortsluiting in mijn hoofd”

De lat voor danswedstrijden op televisie is op een ongekende hoogte gelegd. Aan Dancing with the stars doet dit jaar niet alleen een olympisch goudhaantje mee, maar ook een prinses van België. Vanaf 4 december mogen Nina Derwael, Delphine van Saksen-Coburg en zes anderen laten zien wat ze waard zijn op een dansvloer. Exclusief voor ons delen ze alvast in de pret. “Ik dacht ’s avonds: Ik ga dood.”