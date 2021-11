Glazenzetters staan oog in oog met vos op bovenste verdieping van werf: “Beestje raakte niet meer naar beneden”

Was dat even schrikken. Enkele Antwerpse werkmannen stonden woensdagmorgen vanuit hun hoogtewerker plots oog in oog met een wilde vos. Het beestje had de trap naar boven genomen, maar vond waarschijnlijk zijn weg niet meer terug naar beneden.

De werkmannen van glashandel Danny Lauryssens uit Ekeren waren woensdagmorgen al vroeg in de weer op de werf van Park 7 in Diegem. Op een boogscheut van Brussels Airport verrijst daar een duurzaam complex met zeven splinternieuwe kantoorgebouwen. “Een van die gebouwen heeft gebogen glas. Rond 9 uur gingen we met de hoogtewerker naar de vijfde verdieping, om de frames voor te bereiden om dat glas te plaatsen”, vertelt werfleider Kenny Van Bogaert.

Op die vijfde verdieping merkten Kenny en zijn collega’s echter een onverwachte gast op. “Dat was wel verschieten. We dachten eerst dat het een hond was, maar al snel bleek dat het om een vos ging. Een enorm mak beestje, maar je merkte dat hij bang was”, zegt Kenny. “Vermoedelijk had de vos de trap naar boven genomen, maar vond hij nu de weg niet meer terug naar beneden.”

De glazenzetters stuurden de beelden van de opmerkelijke ontmoeting door naar hun baas en grapten dat de werf vertraging zou oplopen. Zo’n vaart zal het gelukkig niet lopen. Ze verwittigden de brandweer, die later vandaag het beestje zal vangen om terug in de natuur vrij te laten. Niet voor het eerst, de vos blijkt voor Kenny en zijn collega’s namelijk geen onbekende op de grote werf.

“Hier zijn de voorbije maanden nog vossen gespot. Ik weet niet of het telkens om dezelfde vos gaat, maar het dier komt blijkbaar wel telkens terug. Het helpt misschien ook niet dat een van de werkmannen in het verleden potjes kattenvoer had meegenomen voor de vos”, lacht hij.