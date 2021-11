Ikea bant tegen 2028 alle plastic verpakkingsmateriaal

De Zweedse meubelketen Ikea gaat plastic verpakkingsmateriaal in consumentenverpakkingen weren. De overschakeling wordt de komende jaren geleidelijk doorgevoerd, maar vanaf 2028 moeten alle consumentenverpakkingen van het hele assortiment volledig plasticvrij zijn. Dat meldt de meubelgigant woensdag.

Momenteel bestaat nog tien procent van al het verpakkingsmateriaal dat Ikea jaarlijks gebruikt uit plastic, maar de bedoeling is om dat plastic te vervangen door materialen die volledig hernieuwbaar of gerecycleerd zijn, te beginnen bij nieuwe producten die vanaf 2025 worden verkocht. Het bedrijf focust daarbij vooral op het gebruik van recycleerbaar papier. Binnen het voedselassortiment zal wel mogelijk ook na 2028 nog altijd gebruik worden gemaakt van verpakkingen van bioplastic of gerecycleerd plastic.

De beslissing van Ikea kadert in het streven van de onderneming om tegen 2030 klimaatpositief en honderd procent circulair te zijn. Ook wil de meubelketen naar eigen zeggen met deze stap de industrie aanzetten “om oplossingen te bedenken en te innoveren op het gebied van hernieuwbaar en gerecycleerd verpakkingsmateriaal”.