Staafjes, tasjes en inkt: de mooiste lipmake-up van het seizoen

Luxelippen

Een volle kleur met fluweelzachte finish, en die verpakking … Pure (navulbare) luxe.

Rouge Hermès in Orange Brûlé (limited edition) van Hermès, 71 euro, in de boetiek en online

Comfortabel rood

Een comfortabele, langhoudende formule én een intens rood dat iederéén staat.

Lip Power in 400 Four Hundred van Armani, 37 euro

Pied de poule

Een klassiek robijnrode lipstick in een mooi, navulbaar jasje.

Rouge G Velvet in n°880 van Guerlain, 35 euro voor de lipstick, 36 euro voor de huls

Handig staafje

Met de smalle tip van deze semimatte lipstick zet je makkelijk je cupidoboog aan.

The Slim Velvet Radical in 310 Fuchsia Never Over van Yves Saint Laurent, 39,45 euro

Glittergloss

Deze paarse gloss met glitterfinish draag je zo, of over lippenstift voor een sprankelende finish.

Hypnotizing Holiday Lipglass in Works Like a Charm van M.A.C, 20 euro

Comfortabele inkt

Deze vloeibare lippeninkt droogt op tot een mat laagje intense kleur dat je niet voelt zitten.

Absolu Rouge Drama Ink in 138 Rouge Drama van Lancôme, 36,10 euro

Lekker lakken

Deze vloeibare lippenstift belooft 12 uur glans, kleur en hydratatie.

Rouge Allure Laque in 86 Rouge Captivant van Chanel, 38 euro

2-in-1

Langhoudende kleur en verzorging in twee stappen voor een lief prijsje.

Best of Both Lip Color & Balm in Playful Pink van Kruidvat, 5,99 euro

Verzorgende gloss

Zacht kleurtje, veel glans. Hyaluronzuur helpt vocht vasthouden in de lippen.

HydroPure Hyaluronic Lipgloss in Candied Rose van Jane Iredale, 30 euro

Luchtig mat

Een lichte, matte, formule met voedende olijfolie, een rijke kleur en een lange houdbaarheid.

Charming Escape Luxurious Matte Lipstick in 05 Pinkish Lily van Kiko Milano, 9,99 euro

