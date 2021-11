Lotto Soudal breekt het contract van Jasper De Buyst open: “Blijk van wederzijds vertrouwen en respect”

De voorbije jaren was De Buyst vooral van goudwaarde als sprintloods van Caleb Ewan, maar in het verleden behaalde hij ook overwinningen zoals Binche-Chimay-Binche en een etappezege in de Ronde van Denemarken en de Ronde van Wallonië. Afgelopen weekend werd De Buyst samen met ploegmaat Roger Kluge nog tweede in de Zesdaagse van Gent.

“Deze contractverlenging is een blijk van wederzijds vertrouwen en respect en daar ben ik uiteraard heel tevreden mee”, gaf De Buyst in een reactie mee. “Aan het eind van dit nieuwe contract zullen er tien seizoenen bij Lotto Soudal op de teller staan, een uitzondering in het wielrennen. Dat zegt heel veel over onze goede samenwerking van de afgelopen jaren. Lotto Soudal is een echte thuis geworden en ook al ben ik nog maar steeds 28, het voelt alsof ik deel uitmaak van de meest ervaren renners binnen het team.”

“Uiteraard zal ik me de komende seizoenen ook voor de volle honderd procent geven in dienst van Caleb Ewan. Ik zette al enkele jaren mijn persoonlijke ambities opzij in dienst van een kopman. Daarom wordt het wat aftoetsen om opnieuw ook mijn eigen kans te gaan. Het zou in ieder geval fijn zijn om een combinatie te kunnen doen. Uiteraard wil ik graag nog enkele koersen winnen. Daarnaast word ik op mijn 28ste binnen de ploeg al aanzien als wegkapitein. Ik wil de komende jaren ook mijn ervaring doorgeven aan de jongere garde.”