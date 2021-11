Anderlecht bestraft voor kwetsende spreekkoren, verweer van Club Brugge pakt slecht uit door “verkeerd signaal”

Tijdens de competitiewedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge (1-1) van 3 oktober lanceerden supporters van RSC Anderlecht tot drie keer toe het beruchte spreekkoor “alle boeren zijn homo’s” om Club Brugge te beschimpen. Daarnaast smeten ze met bekers richting de Brugse spelers, staken ze vuurwerk af en gooiden ze een knalbom op het veld. Niemand raakte daarbij gewond.

Vorige maand werd Anderlecht door de discriminatiekamer al bestraft voor nagenoeg dezelfde feiten. Ook op het veld van Standard (0-1) weerklonk in september het spreekkoor “alle boeren zijn homo’s”. Nadien werd RSCA al een alternatieve straf opgelegd die de club verplichtte om al haar communicatiekanalen in te zetten om dergelijke gezangen scherp te veroordelen.

Paars-wit gaf gehoor aan die sanctie, want ging in gesprek met het Fan Board om te vragen het spreekkoor niet meer te zingen. In dat kader verspreidde RSCA ook een boodschap van speler Benito Raman, die de kwetsende leuze tijdens zijn periode bij AA Gent zelf zong na een match, om dergelijke gezangen achterwege te laten. Wat pyrogebruik betreft, hanteert Anderlecht een nultolerantie. De club werkt heel intens samen met de Voetbalcel om supporters individueel te bestraffen en zette onder meer al speurhonden in om vuurpijlen te ontdekken.

De discriminatiekamer concludeerde dat RSCA sinds de eerdere bestraffing in oktober op de goede weg is. “De beslissing die toen werd opgelegd, voert Anderlecht nauwgezet uit”, luidde het oordeel. Daarom besliste de kamer om geen bijkomende sanctie op te leggen. “We vragen enkel dat de club de alternatieve straf constructief blijft voortzetten.” Als Anderlecht dat niet kan aantonen, wordt voor de feiten tegen Club nog een boete van 2.500 opgelegd.

“Al wie niet springt...”

De landskampioen ontsnapt zelf ook niet aan een bestraffing door de racismekamer, want in een reactie op de Brusselse gezangen scandeerden de bezoekende Brugse fans al springend het kwetsende “al wie niet springt, dat is ne jood”. Dat tafereel duurde een halve minuut.

Ter zitting lichtte Club Brugge de vele acties toe die de club onderneemt om discriminatie uit het Jan Breydelstadion te bannen: een foundation met een werkingsbudget van 1 miljoen, het sensibiliserende lessenpakket “Geef racisme de rode kaart” in 20 scholen, een bekroond boek over racisme en een ethische code die iedereen die contractueel verbonden is aan Club moet ondertekenen.

De racisme- en discriminatiekamer juichte die inspanningen zeker toe, maar Thomas Delameillieure, de chief legal officer van blauw-zwart, verdedigde het bewuste spreekkoor ook als toelaatbaar. Het zou geen racistische ondertoon hebben, omdat de spreekkoren niet de intentie hebben iemand uit de joodse gemeenschap te kwetsen. De supporters zingen het enkel om zich te distantiëren van RSC Anderlecht, aldus meester Delameillieure die de vrijspraak vroeg.

Dat pleidooi van Club Brugge werd betreurd door de kamer. “Dergelijke argumenten zijn in het licht van BAS-rechtspraak en het bondsreglement al lang achterhaald. Door het litigieus spreekkoor te verdedigen, geeft Club Brugge een verkeerd signaal aan haar supporters en de clubgemeenschap in haar geheel. Daarom achten wij het nodig om Club Brugge te sanctioneren met een alternatieve straf”, klonk het.

Blauw-zwart wordt verplicht een campagne op te maken om haar supporters te sensibiliseren dat dergelijke spreekkoren niet tot de clubwaarden behoren en aanleiding geven tot strenge straffen. Daarnaast moeten afgevaardigden van de supportersfederatie een geleid bezoek brengen aan Kazerne Dossin en moet er met alle fans over dit spreekkoor in dialoog worden getreden. Club moet dit voor 15 januari 2022 uitrollen, op straffe van een boete van 2.000 euro.