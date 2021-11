Bocholt

De Boggeter Papbugels zijn genoodzaakt door coronaregels de geplande carnavalsactiviteiten te beperken. Zo worden het Frühshoppen in december en de carnavalszitting in januari geannuleerd. Of de carnavalsstoeten in Bocholt en Kaulille in februari 2022 kunnen uittrekken is afwachten.