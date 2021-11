Al minstens vijf keer Mathieu van der Poel tegen Wout van Aert: deze crossen rijdt de wereldkampioen tot het WK

Dat Mathieu van der Poel op 18 december het veld induikt tijdens de Wereldbekercross in Rucphen, dat wisten we al. Maar nu weten we ook waar de wereldkampioen nog aan de start komt.

De Nederlander kiest naast Rucphen voor nog vier manches van de Wereldbeker.

“Van der Poel kiest meteen voor een dubbel en zal een dag later aan de start staan in Namen”, klinkt het in een persbericht. “Vorig seizoen was hij de beste op en rond de Citadel na een spannende strijd met Wout van Aert en Tom Pidcock. Een week later, op tweede kerstdag, staat manche nummer drie op het programma van de Nederlander. Van der Poel zal, net als vorig jaar, ook in Dendermonde present tekenen. De wereldkampioen zal z’n avonturen in de Wereldbeker afsluiten met twee wedstrijden op eigen bodem. Aan het begin van het nieuwe jaar zakt Van der Poel op 2 januari af naar Hulst, waar hij zichzelf kan opvolgen. Afsluiten doet hij op zondag 23 januari in het Nederlandse Hoogerheide. De GP Adrie van der Poel is een logische toevoeging aan z’n kalender. Ook hier is het zijn naam die achter het nummer 1 van de laatste editie, in 2020, prijkt.”

Tussendoor zal Van der Poel ook drie crossen van de X²O Badkamers Trofee rijden. “De eerste cross waarin van der Poel zijn troeven zal uitspelen in de X²O Badkamers Trofee is de Azencross in Loenhout, op donderdag 30 december. Een week later, op woensdag 5 januari, wordt Herentals Crosst zijn ultieme voorbereidingswedstrijd op het Nederlands kampioenschap dat in het daaropvolgende weekend in Zaltbommel plaatsvindt. Op zaterdag 22 januari, in het weekend voor het WK in Fayetville, zal van der Poel in actie komen in de Rectavit Flandriencross in Hamme.”

En dan is er op 29 december ook nog de Superprestigemanche in Diegem.

Daardoor komen Van der Poel en Van Aert elkaar tot hun respectievelijke nationale kampioenschappen vijf keer tegen. Dat kunnen er in totaal dus zeven worden als Van Aert ook start in Hamme en Hoogerheide.

En dan… het WK

De drievoudige wereldkampioen veldrijden heeft er baat bij dat hij vanaf Rucphen wat UCI-punten pakt want hij is van plan om naar het WK in het Amerikaanse Fayetteville te trekken, waar hij op een nieuwe regenboogtrui jaagt. Om op de eerste startrij te beginnen, schuift hij best van de plaats waar hij nu staat (21ste) op naar de eerste acht.

Van der Poel is zich na een stage op Mallorca momenteel thuis in ‘s Gravenwezel aan het voorbereiden op het crossseizoen. Alpecin-Fenix trekt van 1 tot 10 december een eerste keer op trainingsstage naar Benicassim en plande de tweede stage in van 10 tot 20 januari. Waar Van der Poel het wegseizoen aansnijdt, staat nog niet vast, maar het zou ons niet verwonderen indien dat opnieuw in de UAE Tour gebeurt die op 20 februari begint.

