Nina Derwael en co moeten eerste turnoptreden na Spelen uitstellen: Gymgala verplaatst naar volgend jaar

Het Gymgala, dat in december zou plaatsvinden, zou het eerste turnoptreden van olympisch kampioene Nina Derwael worden na de Olympische Spelen, samen met onder meer de andere dames van de olympische ploeg. Maar dat feestje gaat niet door. Het Gymgala, in de Antwerpse Lotto Arena voor zo’n 8.000 man in normale omstandigheden, wordt uitgesteld naar 2022.