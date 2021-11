Vergroening begraafplaatsen Maasmechelen is inspiratie voor andere besturen

Op 18 november bezochten experten uit verschillende gemeenten een aantal begraafplaatsen, waaronder de begraafplaats in Eisden-Tuinwijk. Deze begraafplaats werd onlangs heringericht waarbij de focus werd gelegd op vergroening en esthetiek. Het resultaat is nu een inspiratiebron voor andere lokale besturen.

De erfgoedafdelingen (IOED) Regionaal Landschap Kempen & Maasland en Regionaal Landschap Lage Kempen organiseerden deze expertendag rondom funerair erfgoed en beheer van begraafplaatsen voor lokale overheden. Experts uit de verschillende gemeenten wisselen hun praktijkervaring uit met hun collega’s uit de 20 andere Limburgse gemeenten.Verschillende begraafplaatsen, waaronder die van Zonhoven, Beringen, Lanaken en Maasmechelen werden bezocht en besproken. In Maasmechelen werd vooral ingezoomd op de metamorfose van het kerkhof van Eisden Tuinwijk. Het Lokaal Bestuur heeft een duidelijke visie op de vergroening van de begraafplaatsen. Stelselmatig wordt voor alle begraafplaatsen in de gemeente de omslag gemaakt naar meer groen, ecologische oplossingen en alternatieven voor de pesticiden.Het eindresultaat van deze aanpak was voor de aanwezigen een schoolvoorbeeld voor de herinrichting van een begraafplaats. De experten zijn ongetwijfeld geïnspireerd en gemotiveerd in het beheer van hun –funerair- erfgoed.