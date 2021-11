Neos luistert naar lezing over gezond eten en gezond ouder worden

De causerie handelde over het thema 'Gezond eten, gezond ouder worden'. Met dit thema had de spreker van dienst, Dr.ir. Eric De Maerteleire, het publiek onmiddellijk op de hand. De Maerteleire gaf op een aangename maar duidelijke manier aan dat we voor ongeveer 75% zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid. Slechts 25% wordt bepaald door onze genen. Gezond eten betekent niet dat we een streng dieet moeten volgen. Integendeel, want wetenschappelijk onderzoek heeft voldoende bewezen dat diverse diëten enkel leiden tot een jo-jo-effect.Gezond eten betekent oog hebben voor onze dagelijkse eetgewoonten. We moeten er op letten dat we op de eerste plaats voldoende drinken want de meeste senioren drinken veel te weinig. Water, koffie, thee (groene) of bouillon zijn uitgelezen dranken. Hoeveel moeten we per dag drinken? Een hulpmiddeltje: uw gewicht delen door 50, het resultaat is het minimum dat je per dag zou moeten drinken. Voldoende groenten en fruit eten is eveneens van essentieel belang. Per dag 300 gram groenten en 250 gram fruit is een streefdoel.Door het feit dat de aanwezigen als het ware aan de lippen van de spreker hingen vergat deze laatste zelfs de tijd en ging hij in op allerhande vragen van het publiek.Het was een leerrijke namiddag voor alle aanwezigen. De volgende Neos-activiteit is een bezoek aan brouwerij Ter Dolen op donderdag 16 december.