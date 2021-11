Vergeet wandelen: de #100squatchallenge is dé nieuwe uitdaging voor de volgende lockdown

Tijdens de allereerste lockdown sloegen we massaal aan het wandelen. Er was immers niet veel anders dat we konden doen. Ben je dat stappen zetten inmiddels beu en heb je nood aan een nieuwe uitdaging nu er een nieuwe lockdown dreigt? Waag je dan eens aan de #100squatchallenge.

Nu we weer moeten telewerken is het meer dan belangrijk om in vorm te blijven. Je verplaatst je immers niet meer dagelijks op de fiets naar je job (of van de voordeur naar je wagen), kan niet meer de trap in plaats van de lift nemen en de omgeving rond je woning heb je inmiddels wel vaak genoeg gezien. Om gezond te blijven is het evident dat je dagelijks voldoende moet bewegen. Met deze challenge is het de bedoeling dat je gedurende een maand zo’n 100 squats per dag doet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om van nul naar dertig dagen elke dag squatten te gaan, is natuurlijk een hele stap. Toch beweren mensen die de uitdaging al zijn aangegaan, dat het niet meer dan vijf minuten van je tijd kost. Elke dag doe je een ander soort squat, dus je hoeft je niet alvast snel te vervelen.