Bocholt

De viering van de huwelijksjubilarissen, van 2020 en 2021 , op 25 november in GC ‘de Kroon is uitgesteld. “Een viering met zoveel mensen is door de huidige opflakkering van het corona-virus en de strikte veiligheidsmaatregelen niet mogelijk. Het is onverantwoord om te feesten”, laat de gemeente weten. In totaal gaat het om 164 koppels. De viering van de jubilarissen wordt op een later tijdstip georganiseerd.