Morgen opent McDonald’s in Bree, de komende vijf jaar ook 50 nieuwe restaurants in België

De fastfoodketen McDonald’s gaat fors uitbreiden in ons land. De komende vijf jaar gaan er vijftig nieuwe restaurants openen, goed voor 2.500 nieuwe banen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Donderdag opent McDonald’s in het Limburgse Bree het honderdste restaurant van de keten in België. Maar daar stopt het niet. McDonald’s heeft grote ambities, vertelt de nieuwe topman Stijn Heytens. De keten versnelt het aantal nieuwe openingen naar 10 per jaar de komende 5 jaar, en wil 50 nieuwe restaurants openen. Het gaat om een investering van 192 miljoen euro, goed voor 2.500 nieuwe banen.

