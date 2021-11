PODCAST. De Parachutemoord: beluister hier de vijf delen

Oudsbergen

18 november 2006. In Opglabbeek stort een 38-jarige parachutiste neer in de achtertuin van de familie Selis. Els Van Doren, moeder van twee kinderen, overleeft de klap niet. Vijftien jaar later beroert de Parachutemoord nog steeds de gemoederen. Het Belang van Limburg maakte er een vijfdelige podcast over.