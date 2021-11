Alicia (25) zit vier dagen buiten in de kou om vertrouwen van gedumpt konijn te winnen: “Mijn hart brak”

De 25-jarige Alicia Castro heeft een groot hart voor dieren. Toen de Amerikaanse zag dat er een konijn was gedumpt achter haar flatgebouw, ging ze meteen op pad om het dier te redden. Maar het bange konijn vertrouwde het zaakje niet, waardoor Alicia het niet zomaar kon vangen. Uiteindelijk spendeerde ze vier dagen buiten in het koude weer om het vertrouwen van het dier te winnen. Toen dat was gelukt en Alicia een asiel wilde contacteren, ontdekte de jonge vrouw dat het dier al twee keer werd gedumpt. “Dat brak mijn hart”, klinkt het in de video’s die ze van de reddingsactie maakte.