There’s something about … soloseks. Schaamte, onzekerheid, onhandigheid tot misverstanden: over masturberen valt er nog heel wat te leren. In deze miniserie gaan we de komende weken met de billen bloot en leggen schaamteloos elke vraag voor aan seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie. Deze week: seksspeeltjes.