Extra halve dag vakantie: slechts halve dag les op 24 december

Kerstavond valt dit jaar op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie en dat is geen officiële feestdag. Maar toch moeten scholen geen lessen meer organiseren in de namiddag en avond. Dat laat het kabinet van minister Weyts weten. “Zo kunnen leerlingen, cursisten en personeelsleden op een meer ontspannen manier toeleven naar de festiviteiten die in de meeste families gepland zijn die avond.” De maatregel geldt voor scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Ook in 2004 en 2010 viel kerstavond op die laatste lesdag en werd dezelfde maatregel ingevoerd.

Het kabinet laat weten dat scholen hiervan al op de hoogte werden gebracht eind mei.

(jvde, sgg)