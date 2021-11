Zin in longdrink met punch? Meet Miss Billie: een feestelijke cocktail voor vrouwen met pit

Hallo Miss Billie. Een stevige longdrink met net genoeg punch om van elk feestje een stijlvolle party te maken. Very New York meets Paris en alles wat ertussen ligt. Je kan bij deze cocktail ook volledig losgaan met versiering, het is een mix die limoen, kers, appel, rode bes en wat je maar wilt goed kan verdragen.

Miss Billie

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

50 ml cognac

25 ml bourbon

15 ml citroensap

15 ml rietsuikersiroop

ijsblokjes

25 ml donkere rum

schijfjes sinaasappel

Doen

Doe cognac, bourbon, citroensap en rietsuikersiroop in een shaker met ijsblokjes. Shake kort maar stevig. Zeef in een longdrinkglas gevuld met ijsblokjes. Giet er rum bij. Garneer met schijfjes sinaasappel.

In de pers

Het lijkt een hebbeding, maar je haalt zonder veel moeite de laatste druppels sap uit citroenen en limoenen. Het voordeel is ook dat je meteen in je shaker of glas kan persen. Even afspoelen met warm water en het is klaar voor de volgende cocktailsessie.

