Jambon wil effecten van maatregelen afwachten: “Maar als het nodig is, kan Overlegcomité snel bijeenkomen”

Vlaams minister-president Jan Jambon roept op even de effecten af te wachten van de maatregelen die vorige week door het Overlegcomité werden beslist. Het duurt immers tien tot veertien dagen alvorens je die in de coronacijfers ziet. Zo heeft de Vlaamse regeringsleider woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1 gereageerd op de forse verboden die de Oost-Vlaamse gouverneur dinsdag heeft afgekondigd.