Neos Genk geniet van 'Melodieën voor Miljoenen'

Na een vlotte busrit en een etentje vooraf was het volop genieten van een muzikale reis door Europa.Het Neos-huisorkest Frascatie Symphonic wist de leden te verrassen met pareltjes rond het thema 'Dansen van Moskou tot Madrid'.De reis vertrok vanzelfsprekend in Oostenrijk met de nationale trots, de polka 'Eljèn a Magyar' van Johan Strauss. Verder ging het richting Hongarije en met Tsjaikovski belandde men in het magistrale Rusland. Ook Parijs, het kloppend hart van Europa werd niet vergeten alsook het zonnige Italië om dan te eindigen in Madrid met Rimski Korsakovs 'Capriccio Espagnol'.