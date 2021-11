Verlaat Erik Van Looy binnenkort ‘De slimste mens’?

De Nederlandse kandidaten doen goed hun best in De slimste mens ter wereld. Arjen Lubach moest deze week wel de duimen leggen, maar zangeres Merol is intussen bezig aan haar negende deelname. En dat is slecht nieuws voor Erik Van Looy, aldus Bockie De Repper. “Volgens de legende moet de presentator mee naar Nederland verhuizen, als er een Nederlander De slimste mens wint”, weet het jurylid te vertellen. Kan - de Belgische - acteur Jeroen Perceval daar nog een stokje voor steken?