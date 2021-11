Subsidies voor aankoop CO2-meters

Het al dan niet aankopen en/of subsidiëren van CO2-meters voor scholen en verenigingen vormde het belangrijkste agendapunt van afgelopen gemeenteraad. Na heel wat discussie zijn alle gemeenteraadsleden akkoord gegaan met de suggestie van schepen Peter Bollen (N-VA). Hij stelde voor om 75% van de aankoopprijs van de CO2-meters in de Alkense scholen te subsidiëren. Nadien voegde hij daaraan toe dat het gemeentebestuur bereid is om een groepsaankoop te organiseren voor de erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen in Alken. Die aankoop zal 100% gesubsidieerd worden.Bij jeugdvereniging KSA Alken-centrum overweegt de leiding nu om CO2-meters aan te vragen. "Wij hebben nog geen meters aangekocht, omdat wij daar zelf te weinig kennis van hebben", vermeldt leidster Ine Frederickx. De gemeenteraadsleden haalden precies dat probleem aan als reden om een groepsaankoop te organiseren voor verenigingen.Ook Robin De Ridder, directeur van Vrije Basisschool ’t Laantje, is tevreden met de beslissing van de gemeenteraadsleden. Voordien had de school slechts twee CO2-meters, die tussen de lokalen circuleerden. Ondertussen heeft de directeur vier extra toestellen aangekocht. Daardoor kan er onder andere in de eetzaal en de lerarenkamer permanent een meter aanwezig zijn. "Zulke monitors kosten tussen 200 en 250 euro, dus het is fijn dat de gemeente zijn steentje daaraan bijdraagt’, aldus De Ridder. ‘Ook op andere vlakken stond het gemeentebestuur voor ons klaar tijdens de pandemie. Zo voorzagen ze bijvoorbeeld dranghekken aan de tijdelijke uitgang in de Motstraat. Op die manier zijn de kleuters afgeschermd van het doorgaand verkeer en kunnen ze veilig naar huis gaan."Op het overlegcomité van 17 november besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het voor scholen verplicht wordt om een CO2-meter in ieder lokaal aan te brengen. De overheid zal hiervoor een subsidie voorzien. Daardoor lijkt de uitslag van de Alkense gemeenteraad deels overbodig.