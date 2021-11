Toneelgroep Eenhoorn brengt 'One flew over the cuckoo's nest'

Na het uitstel in maart 2020, staat Toneelgroep Eenhoorn nu toch op de planken met 'One flew over the cuckoo's nest'. De cast is dan ook zeer enthousiast om weer voor publiek te mogen spelen. Toeschouwers moeten wel over een Covid Safe Ticket beschikken en een mondmasker opzetten.

MacMurphy slaagt erin om zijn werkstraf om te zetten in een internering. Met charisma en overtuiging weet hij de patiënten in zijn leefgroep voor zich te winnen terwijl hij het autoritaire bewind van hoofdverpleegkundige Ratched openlijk in twijfel trekt. De toch wel wrange tweede helft van het verhaal deelt rake klappen uit en trekt de grens tussen winnen en verliezen. Maar is er überhaupt een grens? Het is gewoon een kwestie hoe je ermee om gaat.‘One flew over the cuckoo’s nest’ toont ons de psychologische oorlog en dictatoriale vorm van machtsmisbruik maar doet dat op zo een manier dat het ons doet twijfelen of het verhaal nu in een instelling plaatsvindt of in onze moderne maatschappij. Het klinkt allemaal te vreselijk om waar te zijn, maar, bij God, er zijn zoveel dingen die echt waar zijn, zelfs al zijn ze nooit gebeurd.Geschreven door Dale Wasserman en in een regie van Andy Van NuffelSpelers: Kim Biebaut, Sven Brugmans, Evelien Engels, Robert Eurlings, Kenneth Gijsbrechts, Gertje Heene, Alex Hulsmans, Robby Henrix, Ronny Mouton, Theo Munters, Luc Pardon, Zitha Pompen, Katrien Timmers, Veerle VanderbeukenData: 3-4-7-10-11-16-17-18 december 2021 om 20.15u en 12 december 2021 om 15.00u