Sorry Sint: zo maak je ze zelf je speculaaskruiden

Nee, speculaaskruid groeit nergens. Speculaaskruiden zijn een mengeling van allerlei heerlijk geurende specerijen. Je kan ze in de supermarkt kopen, maar je kan ook zelf een mix maken. Het hoofdbestanddeel is kaneel – ga uit van vijf delen. Dat vul je dan aan met nog eens vijf delen die bestaan uit een mix van andere kruiden zoals: nootmuskaat, gemberpoeder, kardemom, gemalen kruidnagel, witte peper en foelie. Wil je iets specialers? Denk dan aan gemalen koriander- of anijszaad. Zo maak je je eigen mengeling, en geef je een geheime toets aan je recepten.