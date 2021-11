Kirsten Flipkens maakt prachtig punt maar gaat samen met Kim Clijsters onderuit op World Team Tennis

Het Belgische duo ging in het dubbelspel met 5-1 onderuit tegen de Amerikaans-Duitse tandem Desirae Krawczyk/Tatjana Maria. In het gemengd dubbel ging Flipkens, aan de zijde van de Amerikaan Christopher Eubanks, ook nog eens met 5-2 ten onder.

Sinds het begin van het toernooi speelde New York Empire steeds met Kim Clijsters in het enkelspel, maar dinsdag werd geopteerd voor Flipkens. Zij verloor in haar derde duel van de dag ook nog eens met 5-4 van Tatjana Maria.

In de tussenstand is New York Empire laatste met twee zeges en zeven nederlagen. De koppositie is voor de Springfield Lasers (6 overwinningen en twee verliespartijen), voor de Orange County Breakers (6 overwinningen en drie verliespartijen). Clijsters en Flipkens hebben met New York Empire nog drie wedstrijden te gaan. Een finaleplaats, weggelegd voor de top 2, is onbereikbaar geworden.

De World Team Tennis gaat door op de tennisbanen van Indian Wells in de Verenigde Staten en loopt tot zondag.