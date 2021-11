“Samen staan we sterker”, daarvan is JBC-topvrouw Ann Claes overtuigd. Dus geeft ze met haar Lokal Market in elke JBC-winkel opnieuw een podium aan lokale ontwerpers. Onder de Belgische merken die je er kan kopen, vind je ook Hasseltse make-up en drinkbekers, en strijkpatches uit Riemst.