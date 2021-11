Ronde van Vlaanderen voor beloften permanent geschrapt van de wielerkalender: “De datum was absoluut niet goed”

Andreas Stokbro Nielsen zal de allerlaatste winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften zijn. De Deen schreef deze wedstrijd in 2019 op zijn palmares. In 2020 en 2021 had de koers niet plaats wegens de coronapandemie.

Het organisatiecomité heeft nu echter beslist de wedstrijd van de kalender te halen en in de toekomst niet meer te organiseren, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Exit Ronde van Vlaanderen voor beloften dus. Wel komt er een Ronde van Vlaanderen voor jeugdreeksen op 22 mei 2022.

“De datum van de Ronde van Vlaanderen voor beloften was absoluut niet goed. Die viel steeds de dag voor Parijs-Roubaix voor profs. De media-aandacht voor de RVV U23 was daarom zo goed als onbestaande”, aldus Wim Van Herreweghe van het organiserende comité Flanders Classics.

“Bovendien kwam die wedstrijd nog geen week na de eigenlijke Ronde van Vlaanderen. Oudenaarde, start en aankomstplaats voor de beloftenkoers en aankomstplaats van de profkoers, werd zo enorm belast. Vandaar dat we opteerden de beloftenversie van de RVV te schrappen. Waar we wel meer gaan op inzetten, zijn de U17 en de U19. Op 22 mei 2022 rijden die hun Ronde van Vlaanderen. Dit met start en aankomst in Oudenaarde. We organiseren op die bewuste dag dus drie koersen, want de meisjes nieuwelingen en junioren rijden samen hun wedstrijd. De Omloop Het Nieuwsblad voor beloften en Gent-Wevelgem voor beloften, beter gekend als de ‘Kattekoers’, blijven wel behouden.”

Beelden uit de editie van 1998. — © VUM

Op de rijkgevulde erelijst van de Ronde van Vlaanderen voor beloften prijken onder meer de namen van de Nederlander Dylan Groenewegen (2014), de Duitser Rick Zabel (2013), Kenneth Vanbilsen (2012), Jan Ghyselinck (2009), Kevyn Ista (2006), Kenny Dehaes (2005), Nick Nuyens (2002), Roy Sentjens (2001) en Ludovic Capelle (1996 en 1997).