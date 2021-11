Op bioscoopfilm Zillion en tv-serie Glad ijs is het nog wachten. Maar wie nu al een stukje Barbara Sarafian wil, kan naar haar theatervoorstelling Fokkof, of die leest haar pas verschenen boek Mamy blue, waarin het Slimste mens-jurylid over haar leven en haar moeder vertelt. Zelf kijkt de actrice uit naar “opkuismaand” december, waarin ze het jaar in alle rust hoopt neer te leggen.