‘Nipplegate’-stylist krijgt doodsbedreigingen na documentaire over Janet Jackson

Wayne Scot Lukas, de stylist die verantwoordelijk was voor de veelbesproken ’nipplegate’ outfit die Janet Jackson droeg tijdens de halftimeshow van de Super Bowl in 2004, heeft naar eigen zeggen meerdere doodsbedreigingen ontvangen na het verschijnen van de The New York Times-documentaire Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson. Dit liet hij weten in een gesprek met Access Hollywood.

“Ik ben destijds ingehuurd om een klus te doen en heb exact gedaan wat me toen is opgedragen. Bij zulk soort optredens moet je vaak drukknoopjes en makkelijk los te maken speldjes in de kleding verwerken vanwege de vele kledingwissels tijdens optredens. Als ik mijn goede vriendin Janet daadwerkelijk opzettelijk pijn zou hebben gedaan die avond, dan had ik niet nog eens zes jaar lang met haar gewerkt daarna. Dan was ik direct ontslagen, maar dat was niet het geval”, aldus Lukas.

Jackson was samen met Justin Timberlake te zien toen ze samen Timberlakes nummer Rock Your Body vertolkten en de zanger de stof die Janets rechterborst bedekte losscheurde, waardoor haar blote borst te zien was met een plakkertje op haar tepel. In Amerika werd er schande gesproken van het voorval en kreeg Jackson het flink te verduren in de pers. Timberlake zou zijn handen vervolgens in onschuld hebben gewassen en Lukas de schuld hebben gegeven van het incident.

Einde vriendschap

“Hij kwam van het podium af zei me: ‘Ah joh, het was gewoon een foutje in de kleding. Dan heb je weer iets om mee aan de slag te gaan.’ Dat was het moment waarop ik wist dat die vriendschap voorgoed over was, want ik maak geen ’foutjes’ als professioneel stylist. Als ik 8.500 euro per dag verdien, kun je ervan verzekerd zijn dat alles tot in de puntjes klopt. Het optreden is precies zo gegaan zoals tijdens de repetities en het was de taak van de regie om op het juiste moment weg te draaien met de shots wanneer Janets borst in beeld kwam. Maar dat is niet gebeurd en vervolgens krijg ik de schuld”, zegt een boze Lukas.

Het opnieuw oprakelen van het incident door de net verschenen documentaire zorgt voor woede bij de stylist. “Fans van Janet bedreigen me met de dood, omdat ik haar voor het oog van de wereld te kakken zou hebben gezet. Maar dat is niet zo en het zou fijn zijn als Janet het publiekelijk voor me opneemt om dat kracht bij te zetten. Ik word nu belaagd over iets dat in 2004 is gebeurd en waaraan ik bovendien geen schuld heb. Nogmaals: ik heb exact gedaan wat er van mij gevraagd is en dat wilde ik graag op camera zeggen, omdat ik ook mijn verhaal kwijt moet bij iemand.”