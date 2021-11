Terwijl de Lakers verliezen, pakt basketter Greg Brown uit met een fantastische dunk door zijn benen

De New York Knicks hebben dinsdag de punten thuisgehouden in de NBA tegen de LA Lakers. Het werd 106-100. James ontbrak bij bezoekers vanwege een schorsing. De sterspeler van de kampioen haalde afgelopen zondag nog vol uit in het gezicht van Isaiah Stewart (Detroit Pistons).

Immanuel Quickley hielp zijn team in de slotfase met enkele driepunters aan de overwinning. Evan Fournier was de topschutter bij de thuisploeg met 26 punten. Bij de bezoekers volstond de ‘triple double’ van Russell Westbrook (31 punten, 13 rebounds en 10 assists) niet.

Verder was er een 92-100 zege van Miami bij Detroit. Tyler Herro blonk uit bij de Heat met 32 punten. Bij de Pistons was Jerami Grant goed voor 21 punten. Miami is knap tweede in het oosten, na de Brooklyn Nets.

De Dallas Mavericks dankten Luka Doncic in de 104-112 zege na extra tijd bij de LA Clippers. De Sloveen, die de vorige drie duels miste met knie- en enkelpijn, zorgde voor 26 punten.

De Denver Nuggets ten slotte gingen met 119-100 onderuit in Portland. MVP Nikola Jokic ontbrak bij de bezoekers met een polsblessure. CJ McCollum (32 ptn) en Damian Lillard (25 ptn) waren de uitblinkers bij de thuisploeg, waar Greg Brown III uitpakte met een fantastische dunk.

Uitslagen:

LA Clippers - Dallas 104 - 112 (n. v.)

New York - LA Lakers 106 - 100

Portland - Denver 119 - 100

Detroit - Miami 92 - 100

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 72,2 18 13 5

2. Miami 66,7 18 12 6

3. Chicago 66,7 18 12 6

4. Washington 64,7 17 11 6

5. Charlotte 57,9 19 11 8

6. New York 55,6 18 10 8

7. Milwaukee 55,6 18 10 8

8. Boston 55,6 18 10 8

9. Philadelphia 55,6 18 10 8

10. Cleveland 50 18 9 9

11. Atlanta 50 18 9 9

12. Toronto 44,4 18 8 10

13. Indiana 42,1 19 8 11

14. Detroit 23,5 17 4 13

15. Orlando 22,2 18 4 14

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 88,2 17 15 2

2. Phoenix 82,4 17 14 3

3. Utah 64,7 17 11 6

4. Dallas 58,8 17 10 7

5. LA Clippers 55,6 18 10 8

6. Portland 55,6 18 10 8

7. Memphis 52,9 17 9 8

8. Denver 50 18 9 9

9. LA Lakers 47,4 19 9 10

10. Minnesota 47,1 17 8 9

11. Oklahoma City 35,3 17 6 11

12. Sacramento 33,3 18 6 12

13. San Antonio 25 16 4 12

14. New Orleans 15,8 19 3 16

15. Houston 5,9 17 1 16

Programma van woensdag:

Cleveland - Phoenix

Indiana - LA Lakers

Orlando - Charlotte

Boston - Brooklyn

Houston - Chicago

Memphis - Toronto

Milwaukee - Detroit

Minnesota - Miami

New Orleans - Washington

Oklahoma - Utah

San Antonio - Atlanta

Golden State - Philadelphia

Sacramento - Portland