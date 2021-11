Zelfs zijn eigen coach kon misser van Rode Duivels-killer niet geloven: “Nog nooit meegemaakt”

Een klein wonder, want Haris Seferovic had in de 93ste minuut de winning goal aan de voet na een Portugese counter. De Zwitserse spits - die drie jaar geleden een hattrick scoorde in de beruchte Nations League-wedstrijd tegen de Rode Duivels (5-2) - ontdeed zich van doelman Marc-Andre Ter Stegen en moest de bal enkel nog voorbij Eric Garcia tegen de netten trappen, maar mikte naast.

Ploegmakker Darwin Nunez (9) kon het nauwelijks geloven en ook Benfica-trainer Jorge Jesus viel tegen de grond van ongeloof. Na de partij wist hij nog altijd niet goed wat er gebeurd was.

“In mijn dertig jaar als trainer, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”, aldus Jesus. “Maar het is net gebeurd, bij Benfica en bij mij.”

De Zwitser sierde woensdag uiteraard ook de Portugese kranten. “Vaarwel happy ending” en “Verspilling” klinkt het bij respectievelijk O Jogo en A Bola.