Werd hij dan toch vermoord? Nieuw onderzoek naar dood van wielerlegende Marco Pantani

Het is intussen al de derde keer dat onderzoek gevoerd wordt naar de dood van voormalig wielrenner Marco Pantani, op Valentijnsdag in 2004. Destijds werd besloten dat hij stierf door een combinatie van een te hoge dosis antidepressiva en cocaïne. Het dossier werd vervolgens geklasseerd, maar daartegen ging zijn familie in 2014 in beroep, omdat zij vermoedden dat Pantani het slachtoffer was geworden van een misdrijf. Volgens zijn familie werd Il Pirata destijds gedwongen om de dodelijke cocktail in te nemen. Het Italiaanse Hof van Cassatie verwierp drie jaar later echter het beroep, omdat het onontvankelijk was “wegens het ongegrond karakter van de informatie over een (mogelijk) misdrijf”. De familie werd veroordeeld tot het betalen van gerechtskosten.

Deze keer komen er mogelijk nieuwe bewijzen van de toenmalige dealer van Pantani. Tijdens een parlementaire hoorzitting van begin 2020 zou de man beweerd hebben dat Pantani vermoord werd.

© AFP

Marco Pantani realiseerde in 1998 de historische dubbel Giro-Tour. In 1999 leek hij opnieuw op weg naar Girowinst, tot hij twee dagen voor het einde van de race op Madonna di Campiglio uit de Ronde van Italië werd gezet wegens een te hoog hematocrietgehalte. Pantani heeft dat echter altijd ontkend en was volgens zijn voormalige dealer in zijn laatste levensjaren op zoek naar de waarheid omtrent wat er toen gebeurd is.

De verklaringen van de dealer werden overgemaakt aan het parket, waarna een nieuw onderzoek geopend werd, tot opluchting van zijn familie. “Pantani’s mama Tonina wil weten waaraan haar zoon gestorven is”, aldus de advocaat van de nabestaanden, Fiorenzo Alessi.