Dwalen met verhalen met GO! basisschool Op het Boseind

Vrijdagavond 19 november waren kinderen, ouders, grootouders welkom voor een sprookjesachtige verhalenwandeling doorheen de villawijk in de buurt van basisschool Op het Boseind.

Wanneer men met de smartphone de QR-codes scande die op de vertelplaten stonden langsheen de wandelweg, kon men zich laten meevoeren door de meest onvergetelijke verhalen. Meesterverteller Warre Borgmans zorgde voor luisterplezier voor jong en oud. De opkomst was talrijk en iedereen was vol lof over deze leuke en verrassende activiteit.