Ruim 650 coronapatiënten op intensieve zorg, gemiddeld bijna 16.000 nieuwe besmettingen per dag

Tussen 17 en 23 november werden dagelijks gemiddeld 289,9 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 22 procent meer dan een week geleden. In totaal liggen nu 3.327 mensen met Covid in het ziekenhuis (+24 procent in een week), van wie er 656 intensieve verzorging nodig hebben (+18 procent).

Het aantal sterfgevallen blijft eveneens toenemen. Tussen 14 en 20 november waren dagelijks gemiddeld 36,1 Covid-overlijdens te betreuren (+37 procent).

In dezelfde periode werden elke dag gemiddeld 15.890 besmettingen vastgesteld, een stijging met 54 procent in vergelijking met de week voordien. Tegelijk werden 32 procent meer testen afgenomen, gemiddeld 107.000 per dag. De positiviteitsratio nam toe tot 15,6 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 1,13, wat betekent dat de epidemie nog aan kracht toeneemt.

In totaal raakten al ruim 1,6 miljoen Belgen besmet met het virus. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 26.705 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus.