Toen Tara Daerden begin dit jaar akelige foto’s toonde van haar kuitbeen – een ‘ritssluiting’ van hiel tot knie – werd dat het startschot van een nieuwe reeks interviews in onze krant. Topsporters vertelden daarin over hun littekens. Een klein jaar later is haar eigen litteken vervaagd, maar dat is slechts schijn: ze zal nooit nog kunnen volleyballen.