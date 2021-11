Chelsea demonstreert tegen Juventus, Barcelona geraakt niet voorbij het Benfica van Jan Vertonghen

GROEP E

In deze poule ging groepsleider Bayern Munchen eerder op de avond al winnen op het veld van Dynamo Kiev. De Duitsers waren al geplaatst voor de achtste finales. De strijd om het tweede ticket ging tussen Barcelona dat het Benfica van Jan Vertonghen en Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) ontving. Na de derbyzege tegen Espanyol wilde nieuwbakken coach Xavi vooraleer de lijn doortrekken maar dat leidde voor de rust vooral tot steriel overwicht zonder doelpunten. Na de pauze veranderde er weinig. Barca dat wilde maar niet kon, Benfica dat de bressen dichtte en standhield. De beslissing over wie Bayern vergezelt naar de 1/8ste finale valt op de slotspeeldag waarop Barcelona op bezoek moet bij Bayern. Lastig, zeer lastig. Wint Benfica op de slotspeeldag thuis tegen Kiev, dan moet Barcelona winnen op het veld van Bayern.

Geplaatst 1/8ste Champions League: Bayern Munchen, tweede ticket gaat tussen Barcelona en Benfica.

Europe League: Barcelona of Benfica

Uitgeschakeld: Dynamo Kiev

GROEP F

Door de zege eerder op de avond van Manchester United op het veld van Villarreal waren de Engelsen meteen zeker van hun plaats in de 1/8ste finale. In de tweede partij moest het Atalanta van ex-Genkies Maehle en Malinovsky, beiden aan de aftrap, op bezoek bij Young Boys uit Bern. Bij winst zouden de Italianen over Villarreal naar de tweede plaats springen. Duvan Zapata had de boodschap goed begrepen en prikte al snel de nul-één tegen de touwen na een assist van… Zwitser Remo Freuler. Kort voor de pauze viel alles te herdoen: Siebatcheu bracht de Young Boys langszij. Atalanta besefte het belang van een zege en kwam meteen na de pauze weer op voorsprong. Wat volgde was een dolle slotfase. De Zwitsers liepen nog uit naar 3-2 maar Atalanta scoorde alsnog de gelijkmaker. Atalanta en Villarreal maken op de slotspeeldag onderling uit wie naar de 1/8ste finale mag.

Geplaatst 1/8ste Champions League: Manchester United. Voor het tweede ticket gaat het tussen Villarreal en Atalanta

Europe League: Villareal, Atalanta of Young Boys

Uitgeschakeld: niemand

GROEP G

In groep G lag en ligt alles nog open. Leider RB Salzburg moest op bezoek bij het Lille van Jonathan David (ex-AA Gent), Wolfsburg zonder de met corona besmette Koen Casteels zocht zijn geluk op het veld van Sevilla. Wel in de basis bij de Duitsers: Aster Vranckx. Voor de 19-jarige ex-speler van KV Mechelen was het de derde basisplaats op het kampioenenbal. Vranckx kon wel niet vermijden dat Sevilla al vroeg op voorsprong kwam via Jordan. In Lille had Jonathan David de thuisploeg ook al snel op voorsprong gebracht. Landgenoot Amadou Onana viel na de pauze in, de stand veranderde niet meer. Bij Wolfsburg verving aanvaller Dodi Lukebakio nog Vranckx maar ook hij kon het tij niet meer keren. Sevilla scoorde in blessuretijd nog de beslissende 2-0.

Geplaatst 1/8ste Champions League: niemand

Europe League: enkel groepsleider Lille is zeker van minstens een plaats in de Europe League

Uitgeschakeld: niemand

Groep H

In groep H tenslotte moest het reeds geplaatste Juventus een partijtje ballen op het veld van titelverdediger Chelsea, het nummer twee uit de groep. Mits winst van Chelsea, met Lukaku op de bank, zouden ook zij zeker zijn van een plaats in de 1/8ste. De Italianen, met de 19-jarige Koni De Winter op de bank, vonden het allemaal goed en lieten het initiatief over aan de Blues uit London. Dat leidde halfweg de eerste helft tot de openingstreffer van Trevoh Chalobah. Morata had meteen de gelijkmaker aan de voet maar Thiago Silva redde spectaculair. In de eerste tien minuten na de pauze werden de bleke Italianen definitief uitgeteld. Eerst Reece James en even later Hudson-Odoi zorgden voor een geruststellende voorsprong en de kwalificatie voor de 1/8ste finale. Enig opvallend feit bij Juventus: de 19-jarige Koni De Winter mocht tien minuten voor affluiten zijn debuut maken in de hoofdmacht van Juventus. Er zijn slechtere plaatsen om je eerste minuten te maken. Helaas kon ook hij niet voorkomen dat invaller Timo Werner er in de slotfase nog 4-0 van mocht maken.

In de tweede partij kreeg het Zweedse Malmö het Russische Zenith Sint-Petersberg over de vloer. De Zweden scoorden hun eerste doelpunt in deze campagne via Rieks. Zenith kwam in de slotfase nog goedkoop vanop de stip langszij ondanks een man minder, een doelpunt dat hen zekerheid verschaft over de Europe League. Malmö is ondanks het eerste punt definitief uitgeschakeld.

Geplaatst 1/8ste Champions League: Juventus en Chelsea

Europe League: Zenith Sint-Petersburg

Uitgeschakeld: Malmö