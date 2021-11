Veilingprogramma’s alom op tv: “Het maakt de speler in ieder van ons wakker. Misschien heb ik ook het groot lot in huis”

Kunst, antiek of snuisterijen. Het maakt niet uit, als het maar gekocht, verkocht of geveild wordt, dan vindt het zijn weg naar tv-programma’s. Vanavond kan je zelfs kiezen. Eén zendt een aflevering van Het hoogste bod uit, op VTM kijk je naar Eenmaal andermaal. En de hype is nog niet over, want in 2022 start het zevende seizoen van Stukken van mensen op Play4. “De interesse is groot. Nog tijdens de uitzending krijgen de dealers gelijkaardige objecten aangeboden van kijkers.”