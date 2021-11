Zoon Wendy Van Wanten schept duidelijkheid in ‘Het Huis’: prins Laurent is niet zijn vader

Clément, de jongste zoon van zangeres en model Wendy Van Wanten, verraste zijn moeder dinsdagavond in Het huis. Tv-maker Eric Goens sneed de vraag aan die moeder en zoon al jaren achtervolgt: wie is de biologische vader? Geen van beiden noemde een naam, maar onrechtstreeks legden ze wel een oude roddel te ruste. Prins Laurent is het niet. “Sprookjes zijn ook maar sprookjes.”

“Mag ik een hulplijn vragen?” Uiteraard zou ze op een bepaald moment ter sprake komen, de vraag die Wendy Van Wanten (61) – née Iris Vandenkerckhove – al 21 jaar voorgeschoteld krijgt. Zender Eén wilde niet op voorhand weggeven wie als verrassingsgast zou langskomen in Het huis. Wie dinsdagavond keek, zag dat het haar jongste zoon Clément (21) was. De zoon van wie de identiteit van zijn biologische vader tot op heden onbekend is. Van Wanten heeft altijd herhaald dat het aan Clément is om dat bekend te maken, indien hij dat zou willen.

De geruchtenmolen draait al jaren. Prins Laurent, met wie ze een relatie zou hebben gehad? Toen de zangeres vorig jaar een foto met haar zoon op sociale media plaatste, wees iedereen op de fysieke gelijkenissen. Of is het haar in 2006 aan lymfeklierkanker overleden manager Danny De Waele, tevens één van haar dichtste vrienden? In Het huis deed Eric Goens (52) zelf een duit in het zakje. “Ik heb Danny gekend en ik vind dat je, zowel fysiek als qua gedrag, op hem lijkt.”

Geen troonopvolger

Bij een door moeder en zoon klaargemaakte maaltijd kwam de vraag uiteindelijk ter sprake. Van Wanten was stil, en liet zich slechts af en toe een “Het is lekker, jongen” ontvallen. Clément was bereid om iets dieper op het onderwerp in te gaan. “Het antwoord dat je verwacht, is alvast niet juist”, vertelt hij. “Ik vind het wel erg sprookjesachtig dat iedereen dat denkt. Maar sprookjes zijn ook maar dat: sprookjes. Als je begrijpt wat ik bedoel.”

Dat hij daarmee op prins Laurent alludeert, lijkt duidelijk. Goens kwam er tijdens het gesprek nog een aantal keer op terug. “Je hebt gewoon rood bloed door je aderen stromen.” Of: “Je wordt dus niet toegevoegd aan de troonopvolging.” “Nee”, klonk het lachend. “Zie je me al staan?”

Clément had het soms moeilijk, toen hij opgroeide. “Ik ben daar al heel jong mee geconfronteerd”, vertelde hij. “Toen ik in de lagere school zat, had een leerkracht allerlei artikels en foto’s in de gang uitgehangen. Waarop papa (Frans, de huidige partner van Wendy, red.), naar de school is getrokken. Hij heeft mij altijd beschermd en voor mij gezorgd. Bij hém heb ik een vaderlijk gevoel.”

Last van schouders

Ja, hij heeft zijn biologische vader gekend. Niet actief, maar dat ervaart hij niet als een gemis. Een definitief antwoord op de vraag wordt dus ook nu niet gegeven, maar de piste ‘prins Laurent’ is sinds dinsdagavond gesloten. “Het doet me wel goed om dit eens te zeggen”, liet Clément nog optekenen.

“Alsof er letterlijk iets van mijn schouders is gevallen. Enerzijds vind ik het niet fijn om erover te praten, omdat dat veel emoties oproept. Anderzijds is het goed dat we er nu eens over gepraat hebben.” Waarop Wendy afsloot met: “Wat is het dessert?”