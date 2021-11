Dochter van Malcolm X dood aangetroffen in woning in New York

Een dochter van Malcolm X, de bekende militant die opkwam voor de zaak van de zwarten en in 1965 werd doodgeschoten, is dood aangetroffen in haar woning in New York. Volgens de eerste elementen is de 56-jarige Malikah Shabazz een natuurlijke dood gestorven, aldus de politie van New York.

De dochter van de vrouw had haar moeder gevonden in haar woning in stadsdeel Brooklyn en vervolgens de politie verwittigd. Shabazz was een van zes dochters van Malcolm X. Haar tweelingszus Malaak overleed kort na de dood van haar vader in 1965.

Malcolm X was woordvoerder van de Nation of Islam. Hij werd vermoord op 21 februari 1965 toen hij net begonnen was met een speech in New York.

Vorige week had een rechter in New York twee Afro-Amerikanen vrijgepleit die meer dan 50 jaar geleden veroordeeld werden voor de moord. De twee hadden altijd hun onschuld staande gehouden.